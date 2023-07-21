На Волині комунальне підприємство придбало авто для облради за понад 2 млн грн

Автомобіль Hyundai Staria 2.2 US4. Фото: c-magazine

На Волині комунальне підприємство "Волиньприродресурс" обласної ради придбало автомобіль Hyundai Staria US4 2023 року випуску із салону. За транспортний засіб заплатили 2,3 млн грн.

Про це повідомляє видання "Сила правди" з посиланням на сайт Prozorro.

Читайте також:

Автомобіль для Волинської облради

Директор "Волиньприродресурсу" Анатолій Капустюк розповів, що автівку придбали не для виробничих потреб товариства, а для облради. За його словами, комунальне підприємство отримує хороший прибуток, тому може робити такі покупки.

Торги відбулися 21 червня. Після цього "Волиньприродресурс" придбало у "Богдан-Авто Луцьк" Hyundai Staria 2.2 US4. Автомобіль купували в найдорожчій комплектації 7-Top Bronze.

Заступниця керуючого відділу з питань управління обʼєктами спільної власності територіальних громад Олена Кузьменко прокоментувала покупку авто:

"Таке дороге, бо вони придбали для себе. Вони можуть собі це дозволити, бо в них є прибутки. Це взагалі наше найприбутковіше підприємство. За офіційною версією, ми зараз працюємо в умовах воєнного стану, до нас приїжджають постійно іноземні делегації, волонтери. Також голова, заступники постійно їздять за кордон в рамках благодійних угод. То це авто саме для іноземних делегацій та для відряджень за кордон, коли не одна людина їде, а три-чотири".

За її словами, раніше посадовці їздили у відрядження на старому мікроавтобусі.

Нагадаємо, нещодавно після скандалів із закупівлями в Києві, мер столиці Віталій Кличко похвалився, як Київ допомагає армії. Політик заявив, що ті, хто критикують дії київських управлінців, ймовірно, хочуть "залатати діри" державного бюджету коштом міст та громад.