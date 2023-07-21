На Волыни коммунальное предприятие приобрело авто для облсовета за более чем 2 млн грн

Автомобиль Hyundai Staria 2.2 US4. Фото: c-magazine

На Волыни коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" областного совета приобрело автомобиль Hyundai Staria US4 в 2023 году выпуска из салона. За транспортное средство заплатили 2,3 млн грн.

Об этом сообщает издание "Сила правды" со ссылкой на сайт Prozorro.

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Директор "Волыньприродресурса" Анатолий Капустюк рассказал, что автомобиль приобрели не для производственных нужд общества, а для облсовета. По его словам, коммунальное предприятие получает хорошую прибыль, поэтому может делать такие покупки.

Торги прошли 21 июня. После этого "Волыньприродресурс" приобрело у "Богдан-Авто Луцк" Hyundai Staria 2.2 US4. Автомобиль покупали в самой дорогой комплектации 7-Top Bronze.

Заместитель управляющего отдела по вопросам управления объектами общей собственности территориальных громад Елена Кузьменко прокомментировала покупку авто:

"Такое дорогое, потому что они приобрели для себя. Они могут себе это позволить, потому что у них есть прибыль. Это вообще наше самое прибыльное предприятие. По официальной версии, мы сейчас работаем в условиях военного положения, к нам приезжают постоянно иностранные делегации, волонтеры. Также председатель, заместители постоянно ездят за границу в рамках благотворительных соглашений. Это авто именно для иностранных делегаций и для командировок за границу, когда не один человек едет, а три-четыре".

По ее словам, ранее чиновники ездили в командировку на старом микроавтобусе.

Напомним, недавно после скандалов с закупками в Киеве, мэр столицы Виталий Кличко похвастался, как Киев помогает армии. Политик заявил, что те, кто критикуют действия киевских управленцев, вероятно, хотят "залатать дыры" государственного бюджета на средства городов и громад.