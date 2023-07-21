На Волыни коммунальное предприятие приобрело авто для облсовета за более чем 2 млн грн
На Волыни коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" областного совета приобрело автомобиль Hyundai Staria US4 в 2023 году выпуска из салона. За транспортное средство заплатили 2,3 млн грн.
Об этом сообщает издание "Сила правды" со ссылкой на сайт Prozorro.
Автомобиль для Волынского облсовета
Директор "Волыньприродресурса" Анатолий Капустюк рассказал, что автомобиль приобрели не для производственных нужд общества, а для облсовета. По его словам, коммунальное предприятие получает хорошую прибыль, поэтому может делать такие покупки.
Торги прошли 21 июня. После этого "Волыньприродресурс" приобрело у "Богдан-Авто Луцк" Hyundai Staria 2.2 US4. Автомобиль покупали в самой дорогой комплектации 7-Top Bronze.
Заместитель управляющего отдела по вопросам управления объектами общей собственности территориальных громад Елена Кузьменко прокомментировала покупку авто:
"Такое дорогое, потому что они приобрели для себя. Они могут себе это позволить, потому что у них есть прибыль. Это вообще наше самое прибыльное предприятие. По официальной версии, мы сейчас работаем в условиях военного положения, к нам приезжают постоянно иностранные делегации, волонтеры. Также председатель, заместители постоянно ездят за границу в рамках благотворительных соглашений. Это авто именно для иностранных делегаций и для командировок за границу, когда не один человек едет, а три-четыре".
По ее словам, ранее чиновники ездили в командировку на старом микроавтобусе.
Напомним, недавно после скандалов с закупками в Киеве, мэр столицы Виталий Кличко похвастался, как Киев помогает армии. Политик заявил, что те, кто критикуют действия киевских управленцев, вероятно, хотят "залатать дыры" государственного бюджета на средства городов и громад.