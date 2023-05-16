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На ЗАЕС окупанти посилили контроль за персоналом

16 травня 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На ЗАЕС окупанти посилили контроль за персоналом
Російський окупант на ЗАЕС. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції посилюються обмеження для працівників. Правила, що регулюють діяльність та перебування на об'єкті, стають дедалі суворішими з кожним днем.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Нещодавно росіяни заборонили використання простих кнопкових телефонів на території ЗАЕС. Будь-які переміщення територією атомної станції тепер суворо регулюються, крім тих, які чітко визначені місцевою владою. Співробітникам тепер заборонено не лише покидати межі станції, а й навіть виходити на відкриту територію. Під час роботи працівники мають право дивитися тільки прямо перед собою. Повороти голови чи навіть бічні погляди тепер категорично заборонені.

В Енергоатомі нагадали, що зараз на ЗАЕС продовжують працювати близько 2,5 тисяч фахівців у галузі атомної енергетики. Проте найважливішою структурною одиницею станції стала служба охорони. Це озброєні "охоронці", які наразі контролюють функціонування станції. Перед початком робочої зміни, вони уважно та ретельно перевіряють співробітників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця лише спеціальною естакадою.

Нагадаємо, що Національна енергокомпанія "Енергоатом" готова швидко поновити роботу станції після деокупації. Зараз у компанії готують персонал, який має зайти на Запорізьку АЕС одразу і заробити.

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