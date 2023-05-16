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На ЗАЭС оккупанты усилили контроль за персоналом

16 мая 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На ЗАЭС оккупанты усилили контроль за персоналом
Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции усиливаются ограничения для сотрудников. Правила, регулирующие деятельность и пребывание на объекте, становятся всё более строгими с каждым днем.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Недавно россияне запретили использование даже простых кнопочных телефонов на территории ЗАЭС. Любые перемещения по территории атомной станции теперь строго регулируются, исключая те, которые четко определены местными властями. Сотрудникам теперь запрещено не только покидать пределы станции, но даже выходить на открытую территорию. Во время работы, работники имеют право смотреть только прямо перед собой. Повороты головы или даже боковые взгляды теперь категорически запрещены.

В Энергоатоме напомнили, что  сейчас на ЗАЭС продолжают работать около 2,5 тысячи специалистов в области атомной энергетики. Однако, наиболее важной структурной единицей станции стала служба охраны. Это вооруженные "охранники", которые теперь контролируют функционирование станции. Перед началом рабочей смены, они внимательно и тщательно проверяют сотрудников на входе, разрешая им проходить на рабочие места только по специальной эстакаде.

Напомним, что Национальная энергокомпания "Энергоатом" готова быстро возобновить работу станции после деоккупации. Сейчас в компании готовят персонал, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу и заработать.

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