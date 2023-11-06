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На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон із "липовими" документами

6 листопада 2023 19:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон із "липовими" документами
Прикордонник перевіряє документи. Фото: Держприкордонслужба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. У контрольно-пропускному пункті "Дьяково", в процесі перевірки пасажирського автобуса, було встановлено, що один із шоферів пред'явив повністю підроблену ліцензію на керування автомобілем.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Згідно з наданою інформацією, у 27-річного чоловіка з Черкаської області офіційно відкрито лише категорії "B" та "B1" для водіння. Він також зізнався прикордонним службам, що отримав цю підроблену ліцензію, заплативши посередникам 500 доларів.

"Тепер до послуги ще й додається кримінальна відповідальність", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що прикордонники затримали ухилянтів, які планували незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Сталося це 5 листопада, чоловіки мали намір потрапити до Угорщини та Румунії.

 

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