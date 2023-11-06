На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон із "липовими" документами
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. У контрольно-пропускному пункті "Дьяково", в процесі перевірки пасажирського автобуса, було встановлено, що один із шоферів пред'явив повністю підроблену ліцензію на керування автомобілем.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Що відомо про затримання чоловіка на кордоні із підробленими документами
Згідно з наданою інформацією, у 27-річного чоловіка з Черкаської області офіційно відкрито лише категорії "B" та "B1" для водіння. Він також зізнався прикордонним службам, що отримав цю підроблену ліцензію, заплативши посередникам 500 доларів.
"Тепер до послуги ще й додається кримінальна відповідальність", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що прикордонники затримали ухилянтів, які планували незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Сталося це 5 листопада, чоловіки мали намір потрапити до Угорщини та Румунії.
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