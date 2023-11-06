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На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу с "липовыми" документами

6 ноября 2023 19:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу с "липовыми" документами
Пограничник проверяет документы. Фото: Госпогранслужба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, используя фальшивые документы. В контрольно-пропускном пункте "Дьяково", в процессе проверки пассажирского автобуса, было установлено, что один из шоферов предъявил полностью подделанную лицензию на вождение.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Согласно предоставленной информации, у 27-летнего мужчины из Черкасской области официально открыты лишь категории "B" и "B1" для вождения. Он также признался пограничным службам, что получил эту поддельную лицензию, заплатив посредникам 500 американских долларов.

"Теперь к услуге еще и прилагается уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, что пограничники задержали уклонистов, планировавших незаконно пересечь границу на Закарпатье. Случилось это 5 ноября, мужчины намеревались попасть в Венгрию и Румынию.

 

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