На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу с "липовыми" документами

Пограничник проверяет документы. Фото: Госпогранслужба

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, используя фальшивые документы. В контрольно-пропускном пункте "Дьяково", в процессе проверки пассажирского автобуса, было установлено, что один из шоферов предъявил полностью подделанную лицензию на вождение.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте также:

Что известно про задержание мужчины на границе с поддельными документами

Согласно предоставленной информации, у 27-летнего мужчины из Черкасской области официально открыты лишь категории "B" и "B1" для вождения. Он также признался пограничным службам, что получил эту поддельную лицензию, заплатив посредникам 500 американских долларов.

"Теперь к услуге еще и прилагается уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, что пограничники задержали уклонистов, планировавших незаконно пересечь границу на Закарпатье. Случилось это 5 ноября, мужчины намеревались попасть в Венгрию и Румынию.