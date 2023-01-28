В Закарпатській області депутатка зобразила область в кольорах угорського прапора

На Закарпатті депутатка облради зобразила область в кольорах угорського прапора
Депутатка Закарпатської обласної ради від проорбанівської партії КМКС Юдіта Петеї на своїй сторінці у фейсбук розмістила фото мапи області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора. На картинці написано "Боже, борони Закарпаття".
Про це пише видання "Мукачево.net".
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Що відомо
Депутатка опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото мапи Закарпатської області, яка була пофарбована в кольори прапора Угорщина. Також на картинці написано "Боже, борони Закарпаття". Це відбулося на фоні її поривів до звинувачень про утиски етнічних угорців на Закарпатті.
Пізніше депутатка видалила фото зі своєї сторінки, вочевидь, зрозумівши, що воно є як мінімум недоречним, а також нестиме наслідки.
Нагадаємо, нещодавно Угорщина вимагала в України "припинити звірства" проти етнічних угорців у Закарпатській області. Зазначимо, що до цього в районі закарпатського міста Мукачево було знято угорські прапори і демонтовано написи угорською мовою.
"Закликаємо національних лідерів України негайно зробити все можливе для зняття антиугорських рішень та поновлення колишнього статусу", — сказав держсекретар з питань двосторонніх відносин в угорському МЗС Тамаш Менцер.
Крім того, з Віктором Орбаном пов'язаний скандал. Так, 22 листопада угорські ЗМІ повідомили, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан прийшов на зустріч із місцевим футболістом у шарфі, на якому було зображено карту "Великої Угорщини". На цій карті до складу Угорщини приєднали частину української території, Румунії та Хорватії.