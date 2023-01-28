В Закарпатской области депутат изобразила область в цветах венгерского флага

Фото из соцсетей депутата

Депутатк Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи на своей странице в фейсбуке разместила фото карты области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага. На картинке написано "Боже, бороны Закарпатья".

Об этом пишет издание "Мукачево. net".

Что известно

Депутат опубликовала на своей странице в Facebook фото карты Закарпатской области, которая была окрашена в цвета флага Венгрия. Также на картинке написано "Боже, бороны Закарпатья". Это произошло на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров в Закарпатье.

Позже депутатка удалила фото со своей страницы, очевидно, поняв, что оно как минимум неуместно, а также будет нести последствия.

Напомним, недавно Венгрия требовала у Украины "прекратить зверства" против этнических венгров в Закарпатской области. Отметим, что до этого в районе закарпатского города Мукачево были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке.

"Призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для снятия антивенгерских решений и возобновления прежнего статуса", — сказал госсекретарь по двусторонним отношениям в венгерском МИД Тамаш Менцер.

Кроме того, с Виктором Орбаном связан скандал. Так, 22 ноября венгерские СМИ сообщили, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан пришел на встречу с местным футболистом в шарфе, на котором была изображена карта "Великой Венгрии". На этой карте в состав Венгрии присоединили часть украинской территории, Румынии и Хорватии.