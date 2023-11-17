На Закарпатті п'яний водій та пасажир погрожували прикордонникам вбивством

Затримання підозрюваних. Фото: ДПСУ

Наряд прикордонної служби "Контрольний пост" з відділу "Яблунівка" Мукачівського загону зупинив авто марки Ford Mondeo, в якому перебували двоє чоловіків, жителі Закарпаття. Вони відмовилися пред'явити документи й почали ображати прикордонників, навіть вони загрожували вбивством.

Про це повідомляє ДПСУ.

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У повідомленні йдеться, що замість того, щоб пред'явити документи, вони почали ображати прикордонників нецензурною лексикою, загрожувати фізичною розправою та вбивством. Також чоловіки всіляко виявляли агресію щодо військовослужбовців.

Затримання підозрюваних на кордоні. Фото: ДПСУ

Один із чоловіків, який перебував на пасажирському сидінні, зробив постріл зі стартового пістолета, після чого обоє спробували фізично напасти на прикордонників. Обох затримали, причому як водій, так і пасажир були у стані алкогольного сп'яніння, у водія у крові виявили 0,8 проміле алкоголю.

У ДПСУ уточнили, що прикордонники для придушення агресії викликали поліцію.

Доказ проти підозрюваних на кордоні. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який три дні бродив горами з метою незаконно перетнути кордон з Румунією. Громадянин заблукав і тому вирішив особисто зв'язатися із рятувальниками.

Крім того, на Одещині викрили перевізника, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон. Горе-підприємцю за час своєї діяльності вдалося вивезти 18 ухилянтів.