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На Закарпатье пьяный водитель и пассажир угрожали пограничникам убийством

17 ноября 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Закарпатье пьяный водитель и пассажир угрожали пограничникам убийством
Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Наряд погранслужбы "Контрольный пост" из отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда остановил авто марки Ford Mondeo, в котором находились двое мужчин, жители Закарпатья. Они отказались предъявить документы и начали оскорблять пограничников, более того они угрожали убийством.

Об этом сообщает ГПСУ.

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В сообщении говорится, что вместо того, чтобы предъявить документы, они начали оскорблять пограничников нецензурной лексикой, угрожать физической расправой и убийством. Также мужчины всячески проявляли агрессию в отношении военнослужащих.

Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых на границе. Фото: ГПСУ

Один из мужчин, находившийся на пассажирском сиденье, сделал выстрел из стартового пистолета, после чего оба попытались физически напасть на пограничников. Обоих задержали, причем как водитель, так и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения, у водителя в крови обнаружили 0,8 промилле алкоголя.

В ГПСУ уточнили, что пограничники для подавления агрессии вызвали полицию.

Задержание подозреваемых
Улика против подозревамых на границе. Фото: ГПСУ

Напомним, что на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который три дня бродил по горам с целью незаконно пересечь границу с Румынией. Гражданин заблудился и поэтому решил лично связаться со спасателями.

Кроме того, в Одесской области разоблачили перевозчика, который помогал военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу. Горе-предпринимателю за время своей деятельности удалось вывезти 18 уклонистов.

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