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На Закарпатті суддя втекла у відпустку після розголосу скандального рішення щодо ґвалтівників

27 березня 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суддя Оксана Софілканич
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка ухвалила скандальне рішення у справі про групове зґвалтування дівчини на Закарпатті, пішла на лікарняний. Повідомляється, що суддя оформила лікарняний лист після того, як історія набула широкого резонансу в українських ЗМІ.

Про це пише Мукачеве.net

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Скандальна суддя

27 березня суддя Софілканич не з'явилася на роботу. Нагадаємо, що вона ухвалила вирок трьом підліткам, звинуваченим у зґвалтуванні 14-річної дівчинки. Суддя заявила, що в даному випадку не було зґвалтування, а лише сексуальне насильство, й ухвалила засудити обвинувачених до двох років умовно.

Передісторія

Справа про групове зґвалтування на Закарпатті сталася влітку 2021 року, коли троє підлітків напали на 14-річну дівчинку та зняли те, що відбувається на відео, після чого розмістили запис в інтернеті. Жертва довгий час мовчала про те, що трапилося, проте її бабуся помітила зміни у поведінці дівчинки — вона стала замкнутою, похмурою та відчувала проблеми зі сном.

Суд засудив обвинувачених до 5 років ув'язнення, однак їх було звільнено від відбування покарання через неповноліття, і їм було призначено випробувальний термін на 2 роки. Цей вирок викликав обурення суспільства та поставив під сумнів справедливість правосуддя.

У відповідь на це, родичі дівчинки та багато відомих та впливових людей виступили на її захист. Батько потерпілої рішуче налаштований боротися за справедливе покарання для злочинців, які завдали страждання дитині.

Нагадаємо, що прокуратура готує оскарження судового вироку щодо зґвалтування неповнолітньої дівчинки на Закарпатті. Орган державної влади вживатиме всіх заходів щодо захисту прав постраждалого та забезпечення справедливого та невідворотного покарання винних у скоєнні злочину.

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