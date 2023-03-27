На Закарпатье судья сбежала в отпуск после огласки скандального решения по насильникам

Судья Оксана Софилканыч

Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч, принявшая скандальное решение по делу о групповом изнасиловании девушки в Закарпатье, ушла на больничный. Сообщается, что судья оформила больничный лист после того, как история получила широкий резонанс в украинских СМИ.

Об этом пишет Мукачево.net

Скандальная судья

27 марта судья Софилканыч не явилась на работу. Напомним, что она вынесла приговор трем подросткам, обвиняемым в изнасиловании 14-летней девочки. Судья заявила, что в данном случае не было изнасилования, а лишь сексуальное насилие, и постановила приговорить обвиняемых к двум годам условно.

Предыстория

Дело о групповом изнасиловании в Закарпатье произошло летом 2021 года, когда трое подростков напали на 14-летнюю девочку и сняли происходящее на видео, после чего разместили запись в интернете. Жертва долгое время молчала о случившемся, однако ее бабушка заметила изменения в поведении девочки — она стала замкнутой, мрачной и испытывала проблемы со сном.

Суд приговорил обвиняемых к 5 годам тюрьмы, однако они были освобождены от отбывания наказания из-за несовершеннолетия, и им был назначен испытательный срок на 2 года. Этот приговор вызвал возмущение общества и поставил под сомнение справедливость правосудия.

В ответ на это, родственники девочки и многие известные и влиятельные люди выступили в ее защиту. Отец потерпевшей решительно настроен бороться за справедливое наказание для преступников, которые причинили страдания его ребенку.

Напомним, что прокуратура готовит обжалование судебного приговора по изнасилованию несовершеннолетней девочки на Закарпатье. Орган государственной власти будет принимать все меры по защите прав пострадавшего и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.