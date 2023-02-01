Прикордонники затримали ухилянта, який викликав поліцію, бо заблукав у горах

На Закарпатті ухилянт викликав поліцію, бо заблукав у горах
Прикордонники затримали 25-річного ухилянта із Запоріжжя, який через гори намагався пробратися на територію Словаччини. Однак чоловік заблукав у горах, і тому вирішив звернутися у поліцію.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.
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Що відомо
Як у середу, 1 лютого, як зазначається у повідомленні, заблукалого ухилянта розшукали поблизу села Новоселиця Ужгородського району, на кордоні зі Словаччиною. 25-річний чоловік намагався перейти кордон через гори по навігатору в телефоні. Маршрут проклав заздалегідь від залізничної станції до населеного пункту в Словаччині.
"Чоловік втратив орієнтування та заблукав у горах. У лісі він провів усю ніч, змерз та неабияк злякався, коли зрозумів, що йому не вдасться вибратися з лісу самотужки. Тому зранку, коли зловив зв’язок, одразу зателефонував на лінію "102" та попросив допомоги у правоохоронців", — йдеться у повідомленні.
Пошуки чоловіка
На пошуки ухилянта вирушили прикордонники із розшуковими собаками. Чоловіка знайшли за кілька кілометрів від кордону. Він виявився жителем Запоріжжя та зізнався, що планував незаконно дістатися Словаччини, а звідти вже вирішувати куди прямувати далі.
Порушнику надали першу домедичну допомогу та доставили у прикордонний підрозділ. На 25-річного ухилянта склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону. Далі справу розглядатимуть у суді.
Нагадаємо, 27 січня українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки є військовозобов'язаними. Один із них видавав себе за жінку.