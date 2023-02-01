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На Закарпатті ухилянт викликав поліцію, бо заблукав у горах

1 лютого 2023 16:25
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Прикордонники затримали ухилянта, який викликав поліцію, бо заблукав у горах
На кордоні затримали чергового ухилянта
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прикордонники затримали 25-річного ухилянта із Запоріжжя, який через гори намагався пробратися на територію Словаччини. Однак чоловік заблукав у горах, і тому вирішив звернутися у поліцію. 

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України

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Що відомо

Як у середу, 1 лютого, як зазначається у повідомленні, заблукалого ухилянта розшукали поблизу села Новоселиця Ужгородського району, на кордоні зі Словаччиною. 25-річний чоловік намагався перейти кордон через гори по навігатору в телефоні. Маршрут проклав заздалегідь від залізничної станції до населеного пункту в Словаччині.

"Чоловік втратив орієнтування та заблукав у горах. У лісі він провів усю ніч, змерз та неабияк злякався, коли зрозумів, що йому не вдасться вибратися з лісу самотужки. Тому зранку, коли зловив зв’язок, одразу зателефонував на лінію "102" та попросив допомоги у правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Пошуки чоловіка

На пошуки ухилянта вирушили прикордонники із розшуковими собаками. Чоловіка знайшли за кілька кілометрів від кордону. Він виявився жителем Запоріжжя та зізнався, що планував незаконно дістатися Словаччини, а звідти вже вирішувати куди прямувати далі.

Порушнику надали першу домедичну допомогу та доставили у прикордонний підрозділ. На 25-річного ухилянта склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону. Далі справу розглядатимуть у суді.

Нагадаємо, 27 січня українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки є військовозобов'язаними. Один із них видавав себе за жінку

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