Пограничники задержали уклониста, который вызвал полицию, заблудившись в горах

На границе задержали очередного уклониста

Пограничники задержали 25-летнего уклониста из Запорожья, который через горы пытался пробраться на территорию Словакии. Однако мужчина заблудился в горах, и потому решил обратиться в полицию.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Что известно

В среду, 1 февраля, как отмечается в сообщении, заблудившегося уклониста разыскали вблизи села Новоселица Ужгородского района, на границе со Словакией. 25-летний мужчина пытался перейти границу через горы по навигатору в телефоне. Маршрут проложил заранее от железнодорожной станции в населенный пункт в Словакии.

"Мужчина потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь, замерз и изрядно испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса самостоятельно. Поэтому утром, когда поймал связь, сразу позвонил по телефону на линию "102" попросил помощи у правоохранителей", — говорится в сообщении.

Поиски мужчины

На поиски уклониста отправились пограничники с розыскными собаками. Мужчину нашли в нескольких километрах от границы. Он оказался жителем Запорожья и признался, что планировал незаконно добраться до Словакии, а оттуда уже решать куда идти дальше.

Нарушителю оказали первую медицинскую помощь и доставили в пограничное подразделение. На 25-летнего уклониста составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы. Дальше дело будет рассматриваться в суде.

Напомним, 27 января украинские пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины являются военнообязанными. Один из них выдавал себя в женщину.