Пограничники задержали уклониста, который вызвал полицию, заблудившись в горах

На Закарпатье уклонист вызвал полицию, потому что заблудился в горах
Пограничники задержали 25-летнего уклониста из Запорожья, который через горы пытался пробраться на территорию Словакии. Однако мужчина заблудился в горах, и потому решил обратиться в полицию.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
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Что известно
В среду, 1 февраля, как отмечается в сообщении, заблудившегося уклониста разыскали вблизи села Новоселица Ужгородского района, на границе со Словакией. 25-летний мужчина пытался перейти границу через горы по навигатору в телефоне. Маршрут проложил заранее от железнодорожной станции в населенный пункт в Словакии.
"Мужчина потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь, замерз и изрядно испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса самостоятельно. Поэтому утром, когда поймал связь, сразу позвонил по телефону на линию "102" попросил помощи у правоохранителей", — говорится в сообщении.
Поиски мужчины
На поиски уклониста отправились пограничники с розыскными собаками. Мужчину нашли в нескольких километрах от границы. Он оказался жителем Запорожья и признался, что планировал незаконно добраться до Словакии, а оттуда уже решать куда идти дальше.
Нарушителю оказали первую медицинскую помощь и доставили в пограничное подразделение. На 25-летнего уклониста составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы. Дальше дело будет рассматриваться в суде.
Напомним, 27 января украинские пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины являются военнообязанными. Один из них выдавал себя в женщину.