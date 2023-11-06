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На Закарпатті запалили свічки у пам'ять про загиблих воїнів 128 бригади

6 листопада 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Закарпатті запалили свічки у пам'ять про загиблих воїнів 128 бригади
Запалені пам'ятні свічки. Фото: Віктор Микита
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У різних населених пунктах Закарпаття тисячі мешканців провели церемонію запалення пам'ятних свічок на честь героїв зі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади . На головній площі Ужгорода зібралися люди, щоби помолитися про загиблих.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Пам'ятні свічки на Закарпатті

Повідомляється, що громада разом із релігійними лідерами, сім'ями військовослужбовців та студентами зібралися на головній площі Ужгорода, щоб помолитися за всіх та кожного, за Україну та її народ, а також попросити Божого благословення для солдатів, які нині відстоюють незалежність країни на передовій.

"Висловлюю подяку кожному, хто цього вечора віддав шану нашим героям. Ми зберігаємо пам'ять про кожного і прагнемо бути гідними їхнього прикладу", — каже Микита.

Варто зазначити, що заходи, присвячені пам'яті, відбуваються в Ужгороді, Мукачево, Сваляві та інших міських населених пунктах регіону.

Запалені свічки
Запалені свічки на Закарпатті. Фото: Віктор Микита
Запалені свічки
Запалені свічки на Закарпатті. Фото: Віктор Микита
Запалені свічки

Запалені свічки на Закарпатті. Фото: Віктор Микита

Триденна жалоба на Закарпатті

Віктор Микита оголосив, що на Закарпатті оголошено триденний офіційний траурний час у зв'язку зі смертю солдатів зі 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Нагадаємо, 3 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета потрапила по скупченню військових 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Їх збудували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Також ми писали, що ДБР розслідує обставини трагічної загибелі військових та мирних жителів внаслідок ракетного удару по населеному пункту на Запоріжжі. Тоді загинули 19 офіцерів 128 окремої гірничо-штурмової бригади.

Додамо, командир 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк, який зібрав військових на нагородження, не з'явився на захід. Бійці чекали на нього більше пів години, а потім стався "приліт".

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