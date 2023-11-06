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На Закарпатье зажгли свечи в память о погибших воинах 128 бригады

6 ноября 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Закарпатье зажгли свечи в память о погибших воинах 128 бригады
Зажженные памятные свечи. Фото: Виктор Микита
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В разных населенных пунктах Закарпатья тысячи жителей провели церемонию зажжения памятных свечей в честь героев из 128-й отдельной горно-пехотной бригады. На главной площади Ужгорода собрались люди, чтобы помолиться о погиших.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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Сообщается, что громада вместе с религиозными лидерами, семьями военнослужащих и студентами собрались на главной площади Ужгорода, чтобы помолиться за всех и каждого, за Украину и её народ, а также попросить Божьего благословения для солдат, которые в настоящее время отстаивают независимость страны на передовой.

"Выражаю благодарность каждому, кто этим вечером отдал дань уважения нашим героям. Мы храним память о каждом и стремимся быть достойными их примера", — говорит Микита.

Стоит отметить, что мероприятия, посвященные памяти, проходят в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в других городских населенных пунктах региона.

Зажженные памятные свечи
Зажженные памятные свечи на Закарпатье. Фото: Виктор Микита
Зажженные памятные свечи
Зажженные памятные свечи на Закарпатье. Фото: Виктор Микита
Зажженные памятные свечи

Зажженные памятные свечи на Закарпатье. Фото: Виктор Микита
 

Трехдневный траур на Закарпатье

Виктор Микита объявил, что в Закарпатье объявлено трехдневное официальное траурное время в связи со смертью солдат из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, 3 ноября в СМИ появилась информация, что в прифронтовом селе на Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Также мы писали, что ГБР расследует обстоятельства трагической гибели военных и мирных жителей в результате ракетного удара по населенному пункту на Запорожье. Тогда погибли 19 офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Добавим, командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк, собравший военных на награждение, не явился на мероприятие. Бойцы ждали его больше получаса, а потом случился "прилет".

 

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