Ухилянти на Закарпатті хотіли переплисти через річку Тиса — відео

Ухилянти, яких затримали за намагання незаконно перетнути кордон. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області поблизу річки Тиса прикордонники затримали чотирьох людей, серед яких є двоє неповнолітніх. В руках вони тримали надувні "пончики" для купання. Таким чиноми парубки хотіли показати ухилянтам шлях для незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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За словами підлітків, вони мали провести двох чоловіків до річки Тиса, аби розповісти їм, куди потрібно йти, щоб потрапити до Румунії.

"Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини. Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів пристали на пропозицію свого односельця, провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху у Румунію", — зазначили у повідомленні.

Скільки вимагали організатори схеми за таку послугу

За таку подорож самі ухилянти повинні були заплатити організаторам 5000 та 3500 доларів.

Наразі про порушників вже повідомили Національну поліцію. Організатора такої схеми теж знайшли.

"Від початку повномасштабної війни на Тисі сталося вже 19 випадків загибелі чоловіків", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові судитимуть групу чоловіків, які реалізували незаконну схему перевезення військовозобов'язаних через державний кордон. Ухилянти перетинали кордон як водії міжнародних перевезень.