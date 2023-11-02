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На Закарпатье задержали уклонистов, которые хотели переплыть реку Тису на надувных "пончиках"

2 ноября 2023 19:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уклонисты на Закарпатье хотели переплыть через реку Тиса — видео
Уклоняющие, задержанные за попытку незаконно пересечь границу. Фото: ГНСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Закарпатской области возле реки Тиса пограничники задержали четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. В руках они держали надувные "пончики" для купания. Таким образом парни хотели показать уклонистам путь для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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По словам подростков, они должны были провести двух мужчин к реке Тиса, чтобы рассказать им, куда нужно идти, чтобы попасть в Румынию.

"Правонарушителями оказались двое несовершеннолетних жителей Закарпатья, один житель Кировоградской и один житель Сумской областей. Несовершеннолетние ребята в возрасте 15 и 16 лет признались, что за вознаграждение в 100 долларов приняли предложение своего односельчанина, провести двух неизвестных им мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию", — отметили в сообщении.

Сколько требовали организаторы схемы за такую услугу

За такое путешествие сами уклонисты должны были заплатить организаторам 5000 и 3500 долларов.

О нарушителях уже сообщили Национальной полиции. Организатора такой схемы тоже нашли.

"С начала полномасштабной войны на Тисе произошло уже 19 случаев гибели мужчин", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове будут судить группу мужчин, реализовавших незаконную схему перевозки военнообязанных через государственную границу. Уклонисты пересекали границу как водители международных перевозок.

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