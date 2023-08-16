На Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

КПП на українсько-румунському кордоні. Фото ілюстративне: google

У Закарпатській області відкриють новий міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Про це йдеться у розпорядженні від 15 серпня 2023 р. № 710-р.

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Повідомляється, що пункт відриється між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія).

Розпорядження. Фото: скриншот

Окрім цього, наразі триває будівництво мосту через річку Тиса. Починаючи з червня цього року у Румунії почалися відповідні роботи.

Згідно з проєктом, на цьому місці планують звести 1,2 кілометри нової дороги, міст, кільцеве перехрестя, а також новий прикордонний пункт із паркінгом.

Нагадаємо, з початку масштабної війни 2,4 млн громадян України залишили країну і не повернулися. Пік повернень на батьківщину припадав на другу половину 2022 року та весняні місяці 2023 року.

Також ми писали, що з серпня поточного року українці, які виїхали на тривалий час за кордон та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не мають права претендувати на такі кошти. В уряді розповіли, як дистанційно відмовитись від виплат.