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В Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией

16 августа 2023 16:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Закарпатье построят новый пункт пропуска на границе с Румынией
КПП на украинско-румынской границе. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Закарпатской области откроют новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Об этом говорится в распоряжении от 15 августа 2023 г. №710-р.

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Новый пункт пропуска на границе с Румынией

Сообщается, что пункт откроется между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигета Мармацией (Румыния).

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Распоряжение. Фото: скриншот

Кроме этого, сейчас там продолжается строительство моста через реку Тиса. Начиная с июня этого года, в Румынии начались соответствующие работы.

Согласно проекту, на этом месте планируют возвести 1,2 километра новой дороги, мост, кольцевой перекресток, а также новый пограничный пункт с паркингом.

Напомним, с начала масштабной войны 2,4 млн. граждан Украины покинули страну и не вернулись. Пик возвращений на родину приходился на вторую половину 2022 и весенние месяцы 2023 года.

Также мы писали, что с августа текущего года украинцы, уехавшие на длительное время за границу и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не имеют права претендовать на такие средства. В правительстве рассказали, как дистанционно отказаться от выплат.

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