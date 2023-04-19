На Запоріжжі обмежать відвідини цвинтарів під час поминальних днів: деталі

Відвідини цвинтарів в Україні на поминальні дні. Фото: “Вечірній Київ”/ Борис Корпусенко

Запорізька регіональна влада заборонила відвідувати цвинтарі на поминальні дні в громадах, наближених до зони бойових дій. У всіх інших громадах регіону рекомендується обмежити такі відвідування.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

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Зважаючи на складну ситуацію та численні обстріли території Запорізької області, Радою оборони регіону ухвалила рішення щодо обмежувальних заходів напередодні та під час проходження традиційних поминальних днів на території області.

Заходи діятимуть в період з 22 по 25 квітня.

Що заборонили на Запоріжжі

Повністю заборонено відвідувати цвинтарі, що розташовуються на території громад, наближених до району ведення бойових дій, а саме:

Гуляйпільської міської;

Воздвижівської сільської;

Малинівської сільської;

Оріхівської міської;

Преображенської сільської;

Малотокмачанської сільської територіальних громад Пологівського району;

Степногірської селищної територіальної громади Василівського району.

Крім того, Рада оборони рекомендувала обмежити відвідування кладовищ, що розташовуються на території інших громад Запорізької області.

Нагадаємо, що за минулу добу На Запоріжжі росіяни обстріляли два десятки населених пунктів.