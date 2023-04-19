На Запорожье ограничат посещение кладбищ во время поминальных дней: детали

Посещение кладбищ в Украине на поминальные дни. Фото: "Вечерний Киев" / Борис Корпусенко

Запорожские региональные власти запретили посещать кладбища на поминальные дни в общинах, приближенных к зоне боевых действий. Во всех других общинах региона рекомендуется ограничить такие посещения.

Об этом сообщила прессслужба Запорожской областной государственной администрации.

Читайте также:

Ограничения в прифронтовой зоне

Учитывая сложную ситуацию и многочисленные обстрелы территории Запорожской области, Совет обороны региона принял решение ограничительных мер накануне и во время прохождения традиционных поминальных дней на территории области.

Мероприятия будут действовать в период с 22 по 25 апреля.

Что запретили в Запорожье

Полностью запрещено посещать кладбища, располагающиеся на территории громад, приближенных к району ведения боевых действий, а именно:

Гуляйпольской городской;

Воздвиженской сельской;

Малиновской сельской;

Ореховской городской;

Преображенской сельской;

Малотокмачанской сельской территориальной громады Пологовского района;

Степногорской поселковой территориальной громады Васильевского района.

Кроме того, Совет обороны рекомендовал ограничить посещение кладбищ, расположенных на территории других громад Запорожской области.

Напомним, что за минувшие сутки на Запорожье россияне обстреляли два десятка населенных пунктов.