На Запоріжжі знайшли близько 200 тонн захованої гуманітарної допомоги
У Запорізькій області на базі одного з підприємств виявили приблизно 200 тонн гуманітарної допомоги, яка була там на зберіганні ще з 2022 року без договорів на дозвіл. Ймовірно, хтось хотів її приховати.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Що наразі з гуманітаркою
"Маємо неочікуване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги", — написав він.
За його словами, таку допомогу одразу було передано військовим на фронт.
"Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності!" — додав Малашко.
Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру начальнику відділу технічного нагляду КП "Спецжитлофонд", який провів ремонт школи зі збитками у понад 350 тис. грн. Зазначається, що вартість ремонтних робіт була завищена без причин.
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