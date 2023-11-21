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На Запоріжжі знайшли близько 200 тонн захованої гуманітарної допомоги

21 листопада 2023 23:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Запоріжжі знайшли близько 200 тонн захованої гуманітарної допомоги
Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Запорізькій області на базі одного з підприємств виявили приблизно 200 тонн гуманітарної допомоги, яка була там на зберіганні ще з 2022 року без договорів на дозвіл. Ймовірно, хтось хотів її приховати.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Маємо неочікуване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги", — написав він. 

За його словами, таку допомогу одразу було передано військовим на фронт. 

викриття складу з гуманітарною допомогою
Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко
викриття складу з гуманітарною допомогою
Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

"Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності!" — додав Малашко.

викриття складу з гуманітарною допомогою
Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко
викриття складу з гуманітарною допомогою
Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру начальнику відділу технічного нагляду КП "Спецжитлофонд", який провів ремонт школи зі збитками у понад 350 тис. грн. Зазначається, що вартість ремонтних робіт була завищена без причин.

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