На Запоріжжі знайшли близько 200 тонн захованої гуманітарної допомоги

Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

У Запорізькій області на базі одного з підприємств виявили приблизно 200 тонн гуманітарної допомоги, яка була там на зберіганні ще з 2022 року без договорів на дозвіл. Ймовірно, хтось хотів її приховати.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Маємо неочікуване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги", — написав він.

За його словами, таку допомогу одразу було передано військовим на фронт.

Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

"Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності!" — додав Малашко.

Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

Прихована гуманітарна допомога на підприємстві у Запорізькій області. Фото: Юрій Малашко

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