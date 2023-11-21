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В Запорожской области нашли около 200 тонн спрятанной гуманитарной помощи

21 ноября 2023 23:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожской области нашли около 200 тонн спрятанной гуманитарной помощи
Спрятанная гуманитарная помощь на предприятии в Запорожской области. Фото: Юрий Малашко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Запорожской области на базе одного из предприятий обнаружили около 200 тонн гуманитарной помощи, которая была там на хранении еще с 2022 года без договоров на разрешение. Вероятно, кто-то хотел ее скрыть.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Имеем неожиданное продолжение скандала вокруг хищения гуманитарной помощи", — написал он.

По его словам, такая помощь сразу была передана военным на фронт.

разоблачение состава с гуманитарной помощью
Спрятанная гуманитарная помощь на предприятии в Запорожской области. Фото: Юрий Малашко
разоблачение состава с гуманитарной помощью
Спрятанная гуманитарная помощь на предприятии в Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

"В настоящее время все материалы по факту хищения гуманитарки переданы в правоохранительные органы. Лица, ответственные за совершенное преступление, непременно будут привлечены к уголовной ответственности!" — добавил Малашко.

разоблачение состава с гуманитарной помощью
Спрятанная гуманитарная помощь на предприятии в Запорожской области. Фото: Юрий Малашко
разоблачение состава с гуманитарной помощью
Спрятанная гуманитарная помощь на предприятии в Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении начальнику отдела технического надзора КП "Спецжилфонд", который провел ремонт школы с убытком более чем в 350 тыс. грн. Стоимость ремонтных работ была завышена без причин.

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