Найближчими днями Rheinmetall почне обслуговувати танки в Україні
Вже найближчими днями німецька збройова компанія Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні.
Про це розповів гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Обслуговування танків в Україні
Паппергер повідомив, що у Німеччині почали навчатися перші 12 фахівців заводу, який буде працювати в Україні. Згодом до них приєднаються ще 12.
"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", — сказав він.
Гендиректор Rheinmetall також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.
"Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", — розповів Паппергер.
За його словами, Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.
Як відомо, німецька збройова компанія створює виробниче підприємство в Україні разом з компанією "Укроборонпром".
Нагадаємо, український завод Rheinmetall планують збудувати у західній частині країни. Деталі в Мінстратегпромі поки що вирішили не розголошувати.
Також ми писали, що у кінці липня німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Skynex.