Найближчими днями Rheinmetall почне обслуговувати танки в Україні

Танк Keiler біля заводу Rheinmetall. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Вже найближчими днями німецька збройова компанія Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні.

Про це розповів гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Обслуговування танків в Україні

Паппергер повідомив, що у Німеччині почали навчатися перші 12 фахівців заводу, який буде працювати в Україні. Згодом до них приєднаються ще 12.

"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", — сказав він.

Гендиректор Rheinmetall також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

"Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", — розповів Паппергер.

За його словами, Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Як відомо, німецька збройова компанія створює виробниче підприємство в Україні разом з компанією "Укроборонпром".

Нагадаємо, український завод Rheinmetall планують збудувати у західній частині країни. Деталі в Мінстратегпромі поки що вирішили не розголошувати.

Також ми писали, що у кінці липня німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Skynex.