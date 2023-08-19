В ближайшие дни Rheinmetall начнет обслуживать танки в Украине
Уже в ближайшие дни немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует приступить к обслуживанию танков в Украине.
Об этом рассказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Обслуживание танков в Украине
Паппергер сообщил, что в Германии начали обучаться первые 12 специалистов завода, который будет работать в Украине. Со временем к ним присоединятся еще 12.
"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", — сказал он.
Гендиректор Rheinmetall также подтвердил намерение как можно быстрее приступить к производству танков в Украине.
"Это может произойти быстро, там есть достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен", — рассказал Паппергер.
По его словам, Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.
Как известно, германская оружейная компания создает производственное предприятие в Украине вместе с компанией "Укроборонпром".
Напомним, украинский завод Rheinmetall планируют построить в западной части страны. Детали в Минстратегпроме пока решили не разглашать.
Также мы писали, что в конце июля германский оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex.