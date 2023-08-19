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В ближайшие дни Rheinmetall начнет обслуживать танки в Украине

19 августа 2023 14:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ближайшие дни Rheinmetall начнет обслуживать танки в Украине
Танк Keiler возле завода Rheinmetall. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уже в ближайшие дни немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует приступить к обслуживанию танков в Украине.

Об этом рассказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Паппергер сообщил, что в Германии начали обучаться первые 12 специалистов завода, который будет работать в Украине. Со временем к ним присоединятся еще 12.

"Мы начнем обслуживание уже в этом месяце", — сказал он.

Гендиректор Rheinmetall также подтвердил намерение как можно быстрее приступить к производству танков в Украине.

"Это может произойти быстро, там есть достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен", — рассказал Паппергер.

По его словам, Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.

Как известно, германская оружейная компания создает производственное предприятие в Украине вместе с компанией "Укроборонпром".

Напомним, украинский завод Rheinmetall планируют построить в западной части страны. Детали в Минстратегпроме пока решили не разглашать.

Также мы писали, что в конце июля германский оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex.

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