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Найдорожчі тендери тижня — на ремонт доріг витратять понад мільярд

12 листопада 2023 20:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Найдорожчі тендери тижня — на ремонт доріг витратять понад мільярд
Працівники "Київавтодору" ремонтують дорога. Фото: Вечірній Київ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За минулий тиждень в системі торгів Prozorro оприлюднили 78 тис. тендерів про закупівлі на 14,16 млрд грн. На ремонти доріг витратять 10% від коштів на всі закупівлі — 1,37 млрд грн.

Про це йдеться в дослідженні проєкту "Наші гроші".

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Тендери на ремонт доріг 

Найбільший тендер тижня в Україні — це ремонт дороги за 639 млн грн на Львівщині.

Так, замовлено ремонт прикордонної дороги в напрямку міжнародного пункту пропуску Нижанковичі-Мальховіце та залізничних станцій Нижанковичі й Хирів. Тобто ця дорога має розвантажити трафік по Львівщині, який значно зріс під час вторгнення.

Цього року з державного бюджету на ремонт однієї ділянки цієї дороги буде спрямовано 25 млн грн, решта робіт запланована на наступний рік.

Перехід Нижанковиі-Мальховіце було зроблено разом з Польщею ще до вторгнення. Тоді вперше провели тендер на ремонт дороги до нього. У 2021 році підряд вартістю 344 млн грн виграло ТОВ "Шляховик-Т", за тим контрактом встигли виконати роботи на 67 млн грн і угода була розірвана.

Під час вторгнення гривня подешевшала, і було проведено вже нову закупівлю ціною 638 млн грн — знову виграв "Шляховик-Т". Як і першого разу, його конкурентом був "Онур".

Однак чому вартість дороги виросла фактично вдвічі — невідомо, бо будівельні матеріали хоч і подорожчали, але не так різко.

Держкомпанія з вертикалі Шурми почала вигравати тендери по електроенергії

Привертає до себе увагу потрапляння АТ "Енергетична Компанія України" до топ-10 тендерів другий тиждень поспіль. Минулого разу державний постачальник електроенергії відзначився перемогою на відкритих торгах Укрпошти (179 млн грн), цього разу — прозвітували про пряму угоду з державним Запоріжжяобленерго (151 млн грн).

За даними "Економічної правди", запуск "ЕКУ" був ініціативою заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. У системі Prozorro її перемоги з’явились в липні 2023 року, і за чотири місяці вже оприлюднено повідомлення про контракти держкомпанії на 770 млн грн.

Найбільшим замовником є Запоріжжяобленерго, яке щомісяця оприлюднює звіти про угоди з "ЕКУ". В одному з них оприлюднено угоду від 4 вересня про постачання на жовтень, де вказано, що ціна електроенергії визначається відповідно до погодинних торгів на ринку на добу наперед зі знижкою 1,3%.

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Скриншот тендерної документації АТ "Енергетична Компанія України"

"Запоріжжяобленерго" і "Кременчуцька ТЕЦ" замовляють послуги компанії без використання електронної системи. У всіх інших випадках "ЕКУ" виграла конкурентні процедури Чорноморської філії ДП "АМПУ", ДП "Міжнародний Аеропорт "Бориспіль" і АТ "Укрпошта".

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Скриншот рейтингу найбільших закупівель тижня
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Скриншот рейтингу найбільших закупівель тижня
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Скриншот рейтингу найбільших закупівель тижня

Нагадаємо, що у Київській області планують провести реконструкцію нежитлової споруди у громадську будівлю. Витратити на це планують п'ять мільйонів доларів.

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