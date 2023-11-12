Самые дорогие тендеры недели — на ремонт дорог потратят более миллиарда

Работники "Киевавтодора" ремонтируют дорогу. Фото: Вечерний Киев

За прошедшую неделю в системе торгов Prozorro обнародовали 78 тыс. тендеров по закупкам на 14,16 млрд грн. На ремонт дорог потратят 10% от средств на все закупки — 1,37 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании проекта "Наші гроші".

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Тендеры на ремонт дорог

Крупнейший тендер недели в Украине — это ремонт дороги за 639 млн грн на Львовщине.

Так, заказан ремонт пограничной дороги в направлении международного пункта пропуска Нижанковичи-Мальховице и железнодорожных станций Нижанковичи и Хырев. То есть эта дорога должна разгрузить трафик по Львовщине, значительно возросший во время вторжения.

В этом году из государственного бюджета на ремонт одного участка этой дороги будет направлено 25 млн грн, остальные работы запланированы на следующий год.

Переход Нижанкови-Мальховице был сделан вместе с Польшей еще до вторжения. Тогда в первый раз провели тендер на ремонт дороги. В 2021 году подряд стоимостью 344 млн грн выиграло ООО "Шляховик-Т", согласно тому контракту успели выполнить работы на 67 млн грн и сделка была расторгнута.

Во время вторжения гривна подешевела, и была проведена уже новая закупка ценой 638 млн грн — снова выиграл "Шляховик-Т". В первый раз его конкурентом был "Онур".

Однако почему стоимость дороги выросла фактически вдвое, неизвестно, потому что строительные материалы хоть и подорожали, но не столь резко.

Госкомпания по вертикали Шурмы начала выигрывать тендеры по электроэнергии.

Обращает на себя внимание попадание АО "Энергетическая Компания Украины" в топ-10 тендеров вторую неделю подряд. В прошлый раз государственный поставщик электроэнергии отметился победой на открытых торгах Укрпочты (179 млн грн), на этот раз отчитались о прямом соглашении с государственным Запорожьеоблэнерго (151 млн грн).

По данным "Экономической правды", запуск "ЭКУ" был инициативой замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы. В системе Prozorro ее победы появились в июле 2023 года и через четыре месяца уже обнародовано сообщение о контрактах госкомпании на 770 млн грн.

Крупнейшим заказчиком является Запорожьеоблэнерго, ежемесячно обнародовавшее отчеты о соглашениях с "ЭКУ". В одном из них обнародовано соглашение от 4 сентября о поставках на октябрь, где указано, что цена электроэнергии определяется согласно почасовым торгам на рынке в сутки вперед со скидкой 1,3%.

Скриншот тендерной документации АО "Энергетическая Компания Украины"

Запорожьеоблэнерго и "Кременчугская ТЭЦ" заказывают услуги компании без использования электронной системы. Во всех остальных случаях "ЭКУ" выиграла конкурентные процедуры Черноморского филиала ГП "АМПУ", ГП "Международный Аэропорт "Борисполь" и АО "Укрпочта".

Скриншот рейтинга крупнейших закупок недели

Скриншот рейтинга крупнейших закупок недели

Скриншот рейтинга крупнейших закупок недели

Напомним, что в Киевской области планируется провести реконструкцию нежилого сооружения в общественное здание. Потратить на это планируют пять миллионов долларов.