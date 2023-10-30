Новини.LIVE зібрали головні новини України та світу 29 жовтня

Напад на Тищенка, антисемітський бунт в Дагестані та втрати РФ біля Авдіївки — новини 29 жовтня
У неділю, 29 жовтня, на народного депутата Миколу Тищенка скоїли напад у Львові, а в російському Дагестані спалахнув бунт проти біженців з Ізраїлю. Також у цей день ЗСУ назвали рекордні втрати РФ біля Авдіївки.
Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 29 жовтня.
На Миколу Тищенка скоїли напад
У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка. Він закликав звернути увагу саме на причину його приїзду до Брюховичів, що на Львівщині, а не на побиття.
У ЗСУ назвали вражаючі цифри втрат Росії біля Авдіївки
Наступ російських загарбників під Авдіївкою коштував ворогу величезних втрат. З 10 жовтня тут знайшли свою смерть понад 6500 російських військових.
У російському Дагестані вчинили бунт проти біженців з Ізраїлю
У Дагестані відбулася антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.
Помер зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі
Американський актор Метью Перрі помер у віці 54 років у власному будинку в районі Лос-Анджелеса, що в США. Ймовірно причиною смерті є утоплення.
Дрони СБУ атакували нафтопереробний завод в РФ
У ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.
Україна може визнати бойовиків ХАМАС терористами, — посол Ізраїлю
Україна є "найбільш проізраїльською країною в Європі". Через це вона може визнати бойовиків ХАМАС терористами.
Лубінець відреагував на жорстоку розправу РФ над сім'єю у Волновасі
У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.
Більше новин на сайті Новини.LIVE!
Читайте Новини.LIVE!