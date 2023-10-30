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Напад на Тищенка, антисемітський бунт в Дагестані та втрати РФ біля Авдіївки — новини 29 жовтня

30 жовтня 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Новини.LIVE зібрали головні новини України та світу 29 жовтня
Нардеп Микола Тищенко у місці нападу на Львівщині. Фото: hromadske
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 29 жовтня, на народного депутата Миколу Тищенка скоїли напад у Львові, а в російському Дагестані спалахнув бунт проти біженців з Ізраїлю. Також у цей день ЗСУ назвали рекордні втрати РФ біля Авдіївки. 

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 29 жовтня.

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На Миколу Тищенка скоїли напад

У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка. Він закликав звернути увагу саме на причину його приїзду до Брюховичів, що на Львівщині, а не на побиття.

Напад на Тищенка
Микола Тищенко і працівники поліції на місці нападу. Фото: Формула Радника

У ЗСУ назвали вражаючі цифри втрат Росії біля Авдіївки

Наступ російських загарбників під Авдіївкою коштував ворогу величезних втрат. З 10 жовтня тут знайшли свою смерть понад 6500 російських військових.

Втрати РФ під Авдіївкою
Українські військові на бронетехніці. Фото: Генштаб

У російському Дагестані вчинили бунт проти біженців з Ізраїлю

У Дагестані відбулася антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

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