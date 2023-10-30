Новини.LIVE зібрали головні новини України та світу 29 жовтня

Нардеп Микола Тищенко у місці нападу на Львівщині. Фото: hromadske

У неділю, 29 жовтня, на народного депутата Миколу Тищенка скоїли напад у Львові, а в російському Дагестані спалахнув бунт проти біженців з Ізраїлю. Також у цей день ЗСУ назвали рекордні втрати РФ біля Авдіївки.

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 29 жовтня.

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На Миколу Тищенка скоїли напад

У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка. Він закликав звернути увагу саме на причину його приїзду до Брюховичів, що на Львівщині, а не на побиття.

Микола Тищенко і працівники поліції на місці нападу. Фото: Формула Радника

У ЗСУ назвали вражаючі цифри втрат Росії біля Авдіївки

Наступ російських загарбників під Авдіївкою коштував ворогу величезних втрат. З 10 жовтня тут знайшли свою смерть понад 6500 російських військових.

Українські військові на бронетехніці. Фото: Генштаб

У російському Дагестані вчинили бунт проти біженців з Ізраїлю

У Дагестані відбулася антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Протести у Дагестані. Фото: російські телеграм-канали

Помер зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі

Американський актор Метью Перрі помер у віці 54 років у власному будинку в районі Лос-Анджелеса, що в США. Ймовірно причиною смерті є утоплення.

Кінозірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Фото: flipboard

Дрони СБУ атакували нафтопереробний завод в РФ

У ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.

Пожежа на заводі в РФ. Фото: скриншот з відео

Україна може визнати бойовиків ХАМАС терористами, — посол Ізраїлю

Україна є "найбільш проізраїльською країною в Європі". Через це вона може визнати бойовиків ХАМАС терористами.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. Фото: РБК-Україна

Лубінець відреагував на жорстоку розправу РФ над сім'єю у Волновасі

У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Вбита росіянами родина. Фото: ASTRA

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