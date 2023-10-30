Новини.LIVE собрали главные новости Украины и мира 29 октября

Нардеп Николай Тищенко в месте нападения во Львовской области. Фото: hromadske

В воскресенье, 29 октября, на народного депутата Николая Тищенко совершили нападение во Львове, а в российском Дагестане вспыхнул бунт против беженцев из Израиля. Также в этот день ВСУ назвали рекордные потери РФ у Авдеевки.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 29 октября.

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На Николая Тищенко совершили нападение

Во Львовской области произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко. Он призвал обратить внимание именно на причину его приезда в Брюховичи на Львовщине, а не на избиения.

Николай Тищенко и сотрудники полиции на месте нападения. Фото: Формула Советника

В ВСУ назвали впечатляющие цифры потерь России возле Авдеевки

Наступление российских захватчиков под Авдеевкой стоило врагу огромных потерь. С 10 октября здесь нашли свою смерть более 6500 русских военных.

Украинские военные на бронетехнике. Фото: Генштаб

В российском Дагестане совершили бунт против беженцев из Израиля

В Дагестане прошла антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.

Протесты в Дагестане. Фото: российские телеграмм-каналы

Умер звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри

Американский актер Мэтью Перри скончался в возрасте 54 лет в собственном доме в районе Лос-Анджелеса в США. Вероятно, причиной смерти является утопление.

Кинозвезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Фото: flipboard

Дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в РФ

В ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.

Пожар на заводе в России. Фото: скриншот с видео

Украина может признать боевиков ХАМАС террористами, — посол Израиля

Украина является "самой произраильской страной в Европе". Поэтому она может признать боевиков ХАМАС террористами.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Фото: РБК-Украина

Лубинец отреагировал на жестокую расправу РФ над семьей в Волновахе

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов найдены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

Убитая россиянами семья. Фото: ASTRA

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