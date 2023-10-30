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Нападение на Тищенко, антисемитский бунт в Дагестане и потери РФ возле Авдеевки — новости 29 октября

30 октября 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новини.LIVE собрали главные новости Украины и мира 29 октября
Нардеп Николай Тищенко в месте нападения во Львовской области. Фото: hromadske
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 29 октября, на народного депутата Николая Тищенко совершили нападение во Львове, а в российском Дагестане вспыхнул бунт против беженцев из Израиля. Также в этот день ВСУ назвали рекордные потери РФ у Авдеевки.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 29 октября.

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На Николая Тищенко совершили нападение

Во Львовской области произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко. Он призвал обратить внимание именно на причину его приезда в Брюховичи на Львовщине, а не на избиения.

Нападение на Тищенко
Николай Тищенко и сотрудники полиции на месте нападения. Фото: Формула Советника

В ВСУ назвали впечатляющие цифры потерь России возле Авдеевки

Наступление российских захватчиков под Авдеевкой стоило врагу огромных потерь. С 10 октября здесь нашли свою смерть более 6500 русских военных.

Потери РФ под Авдеевкой
Украинские военные на бронетехнике. Фото: Генштаб

В российском Дагестане совершили бунт против беженцев из Израиля

В Дагестане прошла антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.

Митинг в Дагестане
Протесты в Дагестане. Фото: российские телеграмм-каналы

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Кинозвезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Фото: flipboard

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