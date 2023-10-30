Новини.LIVE собрали главные новости Украины и мира 29 октября

Нападение на Тищенко, антисемитский бунт в Дагестане и потери РФ возле Авдеевки — новости 29 октября
В воскресенье, 29 октября, на народного депутата Николая Тищенко совершили нападение во Львове, а в российском Дагестане вспыхнул бунт против беженцев из Израиля. Также в этот день ВСУ назвали рекордные потери РФ у Авдеевки.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 29 октября.
На Николая Тищенко совершили нападение
Во Львовской области произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко. Он призвал обратить внимание именно на причину его приезда в Брюховичи на Львовщине, а не на избиения.
В ВСУ назвали впечатляющие цифры потерь России возле Авдеевки
Наступление российских захватчиков под Авдеевкой стоило врагу огромных потерь. С 10 октября здесь нашли свою смерть более 6500 русских военных.
В российском Дагестане совершили бунт против беженцев из Израиля
В Дагестане прошла антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.
Умер звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри
Американский актер Мэтью Перри скончался в возрасте 54 лет в собственном доме в районе Лос-Анджелеса в США. Вероятно, причиной смерти является утопление.
Дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в РФ
В ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.
Украина может признать боевиков ХАМАС террористами, — посол Израиля
Украина является "самой произраильской страной в Европе". Поэтому она может признать боевиков ХАМАС террористами.
Лубинец отреагировал на жестокую расправу РФ над семьей в Волновахе
Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов найдены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.
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