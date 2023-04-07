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"Напишіть Амінь": китайська спільнота вербує українців у Facebook

7 квітня 2023 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Соціальна мережа Facebook/Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Багато українців у Facebook активно поширюють пости та картинки із закликом писати у коментарях "Амінь". Такі публікації збирають десятки тисяч коментарів та сотні перепублікацій. Як з'ясувалось, цю тенденцію у соціальній мережі поширила китайська спільнота.

Розслідування провели Іванна Рудишин головна редакторка ВолиньPost Іванна Рудишин та її колеги.

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Деталі

Дослідникам вдалося з'ясувати, що у десятках груп із назвами "Бог з нами", "Бог любит нас до сего дня", "Слава Богу за все", "Господь с нами", "Блага Вість", "Стихи затронувшие душу", "Привітання з днем народження" та багатьох інших зʼявляються пости із закликом написати "Амінь" у коментарях.

Китайское сообщество вербует украинцев в Facebook

Китайское сообщество вербует украинцев в Facebook

"Дописи із такими словами на фоні зображень ікон, дітей, що плачуть біля згарищ чи розбомблених будинків, а часто із додаванням до цього синьо-жовтих елементів, збирають мільйони коментарів і сотні тисяч репостів у фейсбуці. І навіть зважаючи на те, що велику частину із них пишуть помітні неозброєним оком боти, це все одно неймовірно величезні показники", — розповіла Рудишин.

Вона наголосила, що увесь цей контент має одну спільну ознаку: у дописах, коментарях до них, а часто й в описах спільнот, є клікабельне посилання на чат у Messenger, де пропонують взяти участь в міжнародній онлайн-лекції на тему: "Як вибратися з біди та отримати Боже благословення".

Рудишин залучила чат із користувачем "Церква Всемогутнього Бога". Після заявки на участь в онлайн-заході, редакторку попросили додати у друзі користувачку "Оксану Оксану", адже "лише вона може додати до групи", де відбувається лекція.

Китайское сообщество вербует украинцев в Facebook

"Оксана Оксана" першим повідомленням відправила український прапор, щоб не було сумнівів, що вона — справжня, а головне – українка. Далі "Оксана Оксана" писала то від чоловічого, то від жіночого роду. У її повідомленнях були дуже помітні труднощі перекладу", — розповіла Рудишин.

Дослідники дізналися, що "Церква Всемогутнього Бога" — це релігійна спільнота, що виникла в Китаї у 1991 році. Наразі там вона заборонена. Її засновник — Чжао Веншань — утік 2000 року з Китаю до США, де отримав політичний притулок як людина, переслідувана на релігійному ґрунті.

Основне вчення "Церкви" стосується того, що очікуване Друге пришестя Христа вже настало і що він нині живе у вигляді китайки Янь Сянбінь.

Також вони з’ясували, що ця спільнота за аналогічною схемою вербує нових учасників та прихильників й в інших країнах. 

Серед адміністраторів сторінок, які поширюють контент "Церкви Всемогутнього Бога", — чимало користувачів зі світлинами азіатів на головному фото, однак на сторінці пише, що вони проживають в Іспанії. 

З одним із таких користувачів із ніком "Alegría Lin" активно взаємодіяла бот "Оксана Оксана".

Китайское сообщество вербует украинцев в Facebook

Правдива мета адміністраторів таких груп, які поширюють заклик писати "Амінь" у коментарях наразі не відома. 

Нагадаємо, компанія Meta працює над розробкою нової соціальної мережі. Її основою планують зробити текстові повідомлення. Нова соціальна мережа може стати прямим конкурентом Twitter.

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