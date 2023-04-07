"Напишите Аминь": китайское сообщество вербует украинцев в Facebook

Социальная сеть Facebook/Фото: google.com

Многие украинцы в Facebook активно распространяют посты и картинки с призывом писать в комментариях "Аминь". Подобные публикации собирают десятки тысяч комментариев и сотни перепубликаций. Как выяснилось, эту тенденцию в социальной сети распространило китайское сообщество.

Расследование провели Иванна Рудышин главная редактор Волынь Post Иванна Рудышин и ее коллеги.

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Исследователям удалось выяснить, что в десятках групп с названиями "Бог с нами", "Бог любит нас до сего дня", "Слава Богу за все", "Господь с нами", "Благая Весть", "Стихи затронувшие душу", "Поздравления с днем рождения" и многие другие появляются посты с призывом написать "Аминь" в комментариях.

"Сообщения с такими словами на фоне изображений икон, детей, плачущих у пожарищ или разбомбленных домов, а часто с добавлением к этому сине-желтых элементов, собирают миллионы комментариев и сотни тысяч репостов в фейсбуке. И даже несмотря на то, что большую часть из них пишут заметные невооруженным глазом боты, это все равно невероятно огромные показатели", — рассказала Рудышин.

Она отметила, что весь этот контент имеет один общий признак: в сообщениях, комментариях к ним, а часто и в описаниях сообществ, есть кликабельная ссылка на чат в Messenger, где предлагают принять участие в международной онлайн-лекции на тему: "Как выбраться из беды и получить Божье благословение".

Рудышин привлекла чат с пользователем "Церковь Всемогущего Бога". После заявки на участие в онлайн-мероприятии, редактора попросили добавить в друзья пользователя "Оксану Оксану", ведь "только она может добавить в группу", где проходит лекция.

"Оксана Оксана" первым сообщением отправила украинский флаг, чтобы не было сомнений, что она настоящая, а главное — украинка. Дальше "Оксана Оксана" писала то от мужского, то от женского рода. В ее сообщениях были очень заметны трудности перевода", — рассказала Рудышин.

Исследователи узнали, что "Церковь Всемогущего Бога" — это религиозное сообщество, возникшее в Китае в 1991 году. Там оно запрещено. Его основатель — Чжао Веншань — сбежал в 2000 году из Китая в США, где получил политическое убежище как человек, преследуемый на религиозной почве.

Основное учение "Церкви" касается того, что ожидаемое Второе пришествие Христа уже наступило и что он ныне живет в виде китайки Янь Сянбинь.

Также они выяснили, что это сообщество по аналогичной схеме вербует новых участников и поклонников и в других странах.

Среди администраторов страниц, распространяющих контент "Церкви Всемогущего Бога", — немало пользователей с фотографиями азиатов на главном фото, однако на странице пишет, что они проживают в Испании.

С одним из таких пользователей с ником "Alegría Lin" активно взаимодействовала бот "Оксана Оксана".

Истинная цель администраторов таких групп, распространяющих призыв писать "Аминь" в комментариях, пока не известна.

Напомним, компания Meta работает над разработкой новой социальной сети. Ее основой планируется сделать текстовые сообщения. Новая социальная сеть может стать прямым конкурентом Twitter.