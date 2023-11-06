Нардепка Безугла заявила, що просила Залужного не захищати дисертацію в університеті Ківалова

Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що просила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не захищати дисертацію в Національному університеті "Одеська юридична академія". За її словами президентом ВИШу є ексрегіонал Сергій Ківалов.

Про це вона написала у Facebook.

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"І тут уже в процесі дізнаюся, що Залужний пише у нього Ківалова дисертацію. Сказала в особистій комунікації, що це нонсенс. Наполягала. Мовчала публічно. Знову переконувала. Але мої застереження не лише проігнорували, але зараз вже офіційно на сайті інформація, що планується захист найближчим часом!", — написала Безугла.

Відомості про захист дисертації Залужного. Джерело: Facebook Мар'яни Безуглої

Відомості про захист дисертації Залужного. Джерело: Facebook Мар'яни Безуглої

За словами політикині, захист Валерія Залужного базується на темі боротьби з ухилянтами.

"Дисертація у Ківалова писалася саме під час повномасштабного вторгнення, усі наукові статті 2022-2023. Чому в нього? Він має нагороди від Путіна та Медведєва, крім усього іншого. Медаль Пушкіна за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Він не відмовився від жодної нагороди", — резюмує депутатка.

Архівне фото Володимира Путіна та Сергія Ківалова. Джерело: Facebook Мар'яни Безуглої

Безугла повідомила, що подала звернення до Служби безпеки України на Сергія Ківалова, якого вважає колаборантом, ще до того, як дізналася про дисертацію Залужного. Також депутатку цікавить питання, коли Головнокомандувач мав час писати наукові статті під час повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що раніше Мар'яна Безугла організувала опитування у соцмережі, де запитала, чи бажають українці смерті депутатам Верховної Ради України. Натомість Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника Геннадія Частякова, назвавши його своїм другом.