Нардеп Безуглая заявила, что просила Залужного не защищать диссертацию в университете Кивалова

Нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая. Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Марианна Безугла заявила, что просила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не защищать диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия". По ее словам, президентом ВУЗа является экс-регионал Сергей Кивалов.

Об этом она написала в Facebook.

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"И тут уже в процессе узнаю, что Залужный пишет у него Кивалову диссертацию. Сказала в личной коммуникации, что это нонсенс. Настаивала. Молчала публично. Снова убеждала. Но мои оговорки не только проигнорировали, но сейчас уже официально на сайте планируемая информация о защите в ближайшее время!", — написала Безуглая.

Сведения о защите диссертации Залужного. Источник: Facebook Марьяны Безуглой

Сведения о защите диссертации Залужного. Источник: Facebook Марьяны Безуглой

По словам политики, защита Валерия Залужного базируется на теме борьбы с уклонистами.

"Диссертация у Кивалова писалась именно во время полномасштабного вторжения, все научные статьи 2022-2023. Почему у него? У него есть награды от Путина и Медведева, кроме всего прочего. Медаль Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Он не отказался ни от одной награды", — резюмирует депутат.

Архивное фото Владимира Путина и Сергея Кивалова. Источник: Facebook Марьяны Безуглой

Безуглая сообщила, что подала обращение в Службу безопасности Украины на Сергея Кивалова, которого считает коллаборантом еще до того, как узнала о диссертации Залужного. Также депутата интересует вопрос, когда Главнокомандующий имел время писать научные статьи во время полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что ранее Марьяна Безуглая организовала опрос в соцсети, где спросила, желают ли украинцы смерти депутатам Верховной Рады Украины. В то же время Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника Геннадия Частякова, назвав его своим другом.