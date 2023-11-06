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Нардеп Безуглая заявила, что просила Залужного не защищать диссертацию в университете Кивалова

6 ноября 2023 22:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нардеп Безуглая заявила, что просила Залужного не защищать диссертацию в университете Кивалова
Нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Марианна Безугла заявила, что просила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не защищать диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия". По ее словам, президентом ВУЗа является экс-регионал Сергей Кивалов.

Об этом она написала в Facebook.

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"И тут уже в процессе узнаю, что Залужный пишет у него Кивалову диссертацию. Сказала в личной коммуникации, что это нонсенс. Настаивала. Молчала публично. Снова убеждала. Но мои оговорки не только проигнорировали, но сейчас уже официально на сайте планируемая информация о защите в ближайшее время!", — написала Безуглая.

Нардепка Безуглая заявила, что просила Залужного не защищать диссертацию в университете Кивалова
Сведения о защите диссертации Залужного. Источник: Facebook Марьяны Безуглой
Нардепка Безуглая заявила, что просила Залужного не защищать диссертацию в университете Кивалова
Сведения о защите диссертации Залужного. Источник: Facebook Марьяны Безуглой

По словам политики, защита Валерия Залужного базируется на теме борьбы с уклонистами.

"Диссертация у Кивалова писалась именно во время полномасштабного вторжения, все научные статьи 2022-2023. Почему у него? У него есть награды от Путина и Медведева, кроме всего прочего. Медаль Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Он не отказался ни от одной награды", — резюмирует депутат.

Нардепка Безуглая заявила, что просила Залужного не защищать диссертацию в университете Кивалова
Архивное фото Владимира Путина и Сергея Кивалова. Источник: Facebook Марьяны Безуглой

Безуглая сообщила, что подала обращение в Службу безопасности Украины на Сергея Кивалова, которого считает коллаборантом еще до того, как узнала о диссертации Залужного. Также депутата интересует вопрос, когда Главнокомандующий имел время писать научные статьи во время полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что ранее Марьяна Безуглая организовала опрос в соцсети, где спросила, желают ли украинцы смерти депутатам Верховной Рады Украины. В то же время Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника Геннадия Частякова, назвав его своим другом.

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