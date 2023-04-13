Якою буде погода в Україні 14 квітня: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Магнолії у Ботанічному саду ім.Фоміна. Фото: Новини.Live

У п'ятницю, 14 квітня, в Україні буде досить неоднорідна погода. У західних і південних областях температура повітря сягне 20 градусів, тоді як у північних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть всього 8-11 градусів вдень.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 14 квітня

"Велика П'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною", — розповіла вона.

Відповідно до прогнозу, весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15+20 градусів.

Водночас, як зазначає Діденко, Найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.

14 квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України — місцями невеликі.

У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері у п'ятницю на Закарпатті поллє дощ.

Погода у Києві 14 квітня

"У Києві завтра впродовж дня температура повітря явно не температура нашої квітневої мрії", — зазначила Діденко.

Згідно з її прогнозом, вдень у столиці буде усього +9+11 градусів.

Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ.

Чи припиняться дощі

Діденко також попередила, що у суботу в столиці буде ще холодніше, тоді як у неділю, на Великдень, трохи потепліє, хоча й очікується дощ.

Відчутніше тепло, за словами народної синоптикині, прийде у вівторок, 18 квітня.

"Найближчими днями про стабільний антициклон над Україною, про тривалий період без дощів поки що, за попередніми прогнозами, не йдеться", — зазначила вона.

Зазначимо, що раніше також Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 14 квітня. За даними установи, завтра по всій території України буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікується потепління.

Нагадаємо, що народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.