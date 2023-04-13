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Народный синоптик назвала регионы Украины, где завтра будет холоднее и теплее всего

13 апреля 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 14 апреля: прогноз от народного синоптика Натальи Диденко
Магнолии в Ботаническом саду им. Фомина. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 14 апреля, в Украине будет достаточно неоднородная погода. В западных и южных областях температура воздуха достигнет 20 градусов, в то время как в северных и восточных областях столбики термометров будут показывать всего 8-11 градусов днем.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 14 апреля

"Большая пятница будет в Украине синоптически неоднородной", — рассказала она.

Согласно прогнозу, весеннее тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. Здесь ожидается в течение дня +15+20 градусов.

В то же время, как отмечает Диденко, холодной частью окажется северная, также восточная, а еще Полтавщина. Днем +8+11 градусов.

14 апреля умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины местами небольшие.

В западной части Украины будет преобладать сухая погода, разве что вечером в пятницу на Закарпатье польет дождь.

Погода в Киеве 14 апреля

"В Киеве завтра в течение дня температура воздуха явно не температура нашей апрельской мечты", — отметила Диденко.

Согласно ее прогнозу, днем в столице будет всего +9+11 градусов.

Будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь.

Прекратятся ли дожди

Диденко также предупредила, что в субботу в столице будет еще холоднее, тогда как в воскресенье на Пасху немного потеплеет, хотя и ожидается дождь.

Более ощутимо тепло, по словам народного синоптика, придет во вторник, 18 апреля.

"В ближайшие дни о стабильном антициклоне над Украиной, о длительном периоде без дождей пока, по предварительным прогнозам, речь не идет", — отметила она.

Отметим, что ранее также Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 14 апреля. По данным учреждения, завтра по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В ряде областей ожидается потепление.

Напомним, что народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.

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