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Народна синоптикиня попередила мешканців кількох регіонів про невеликий дощ

23 березня 2023 19:47
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на завтра - народний синоптик розповіла про погоду 24 березня
У центральних та північних регіонах можливі весняні дощі
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 24 лютого, в Україні очікується тепла весняна погода. Проте у деяких регіонах можливий невеличкий дощ.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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За словами синоптикині, у більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15+20 градусів. Істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде невеликий, теплий та приємний, дощик.

У Києві 24-го березня буде дуже тепло, до +17, +18 градусів. Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.

"Тепла погода ще потриває", — додає Наталка Діденко.

За даними метрологічного сайту Sinoptik, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +11…17 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +6…10 °С.

Якою буде погода навесні 2023 в Україні 

За даними погодного сайту Wisemeteo, березень у нашій країні буде прохолодним.  Квітень переважно буде сонячним, з температурою +10...+14°. Останні дні місяця принесуть дощі. Останній весняний місяць буде дуже мінливим. У травні не буде однакової погоди понад три дні поспіль. Часом температура коливатиметься від +15° до +21°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. 

 

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