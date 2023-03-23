Прогноз погоди на завтра - народний синоптик розповіла про погоду 24 березня

Народна синоптикиня попередила мешканців кількох регіонів про невеликий дощ
Завтра, 24 лютого, в Україні очікується тепла весняна погода. Проте у деяких регіонах можливий невеличкий дощ.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
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За словами синоптикині, у більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15+20 градусів. Істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде невеликий, теплий та приємний, дощик.
У Києві 24-го березня буде дуже тепло, до +17, +18 градусів. Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.
"Тепла погода ще потриває", — додає Наталка Діденко.
За даними метрологічного сайту Sinoptik, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +11…17 градусів. Уночі позначки термометрів впадуть до +6…10 °С.
Якою буде погода навесні 2023 в Україні
За даними погодного сайту Wisemeteo, березень у нашій країні буде прохолодним. Квітень переважно буде сонячним, з температурою +10...+14°. Останні дні місяця принесуть дощі. Останній весняний місяць буде дуже мінливим. У травні не буде однакової погоди понад три дні поспіль. Часом температура коливатиметься від +15° до +21°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.