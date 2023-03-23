Прогноз погоды на завтра - народный синоптик рассказала о погоде 24 марта

Народный синоптик предупредила жителей нескольких регионов о небольшом дожде
Сегодня, 24 февраля, в Украине ожидается теплая весенняя погода. Однако в некоторых регионах возможен небольшой дождь.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
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По словам синоптика, в большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15+20 градусов. Существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой, теплый и приятный дождь.
В Киеве 24 марта будет очень тепло, до +17, +18 градусов. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.
"Теплая погода еще продлится", — добавляет Наталья Диденко.
По данным метрологического сайта Sinoptik, завтра в Украине будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +11…17 градусов. Ночью отметки термометров упадут до +6…10 °С.
Какой будет погода весной 2023 года в Украине.
По данным погодного сайта Wisemeteo, март в нашей стране будет прохладным. Апрель будет преимущественно солнечным, с температурой +10...+14°. В последние дни месяца принесут дожди. Последний весенний месяц будет очень изменчивым. В мае не будет одинаковой погоды более трех дней. Временами температура будет колебаться от +15° до +21°.
Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.