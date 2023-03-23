Прогноз погоды на завтра - народный синоптик рассказала о погоде 24 марта

В центральных и северных регионах возможны дожди

Сегодня, 24 февраля, в Украине ожидается теплая весенняя погода. Однако в некоторых регионах возможен небольшой дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15+20 градусов. Существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой, теплый и приятный дождь.

В Киеве 24 марта будет очень тепло, до +17, +18 градусов. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.

"Теплая погода еще продлится", — добавляет Наталья Диденко.

По данным метрологического сайта Sinoptik, завтра в Украине будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +11…17 градусов. Ночью отметки термометров упадут до +6…10 °С.

Какой будет погода весной 2023 года в Украине.

По данным погодного сайта Wisemeteo, март в нашей стране будет прохладным. Апрель будет преимущественно солнечным, с температурой +10...+14°. В последние дни месяца принесут дожди. Последний весенний месяц будет очень изменчивым. В мае не будет одинаковой погоды более трех дней. Временами температура будет колебаться от +15° до +21°.

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.