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Населені пункти у двох регіонах України залишилися без світла через негоду

28 жовтня 2023 10:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Населені пункти у двох регіонах України залишилися без світла через негоду
Ремонтна бригада. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні, 28 жовтня внаслідок негоди знеструмлені низка населених пунктів у Львівській та Рівненській областях. Без електроенергії лишилися мешканці 132 населених пунктів.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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"Через сильні дощі та пориви вітру на Львівщині станом на цю годину без електропостачання 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково)", — написав Козицький.

За його словами, над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців "Львівобленерго", а також залучено 84 одиниці техніки.

Рівненська область

"Внаслідок нічної негоди відключено близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Є знеструмлення у Дубенському та Сарненському", — розповів Коваль.

Так, фахівці Рівнеобленерго вже працюють на обірваних лініях. Формуються та відправляються додаткові ремонтні бригади. 

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.

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