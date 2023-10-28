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Населенные пункты в двух регионах Украины остались без света из-за непогоды

28 октября 2023 10:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Населенные пункты в двух регионах Украины остались без света из-за непогоды
Ремонтная бригада. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 28 октября в результате непогоды обесточены ряд населенных пунктов во Львовской и Ровенской областях. Без электроэнергии остались жители 132 населенных пунктов.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий и глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Львовская область

"Из-за сильных дождей и порывов ветра на Львовщине по состоянию на этот час без электроснабжения 132 населенных пункта (49 - полностью, 83 - частично)", —написал Козицкий.

По его словам, над восстановлением питания уже работают 240 специалистов "Львовоблэнерго", а также привлечены 84 единицы техники.

Ровенская область

"В результате ночного ненастья отключено около 30 линий электропередач. Больше всего пострадал Ровенский район. Есть обесточивание в Дубенском и Сарненском", — рассказал Коваль.

Так, специалисты Ровнооблэнерго уже работают на оборванных линиях. Формируются и отправляются дополнительные бригады.

Напомним, что сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

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