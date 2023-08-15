Наслідки обстрілів РФ: в Укренерго розповіли про стан енергосистеми України

Українські енергетики. Ілюстративне фото: Укренерго

На Львівщині через нічну ракетну атаку російських окупантів сталося пошкодження в мережах обленерго. Наразі енергетики відновлюють живлення для споживачів.

Про це пише пресслужба Укренерго.

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Також у Львівській області 14 серпня було зафіксовано технічне ускладнення щодо роботи лінії 330 кВ. Вже за дев'ять хвилин електрика для споживачів була відновлена повністю.

"Причина ускладнення — порушення правил безпеки водієм сільгосптехніки, який працював біля лінії", — пояснили у компанії.

Крім того, на Київщині через технічні ускладнення були проблеми в роботі 2-х повітряних ліній. Проте під час цього світло не вимикалось.

Скільки населених пунктів знеструмлено через бойові дії

"Через бойові дії загалом знеструмленими залишаються 404 населений пункт. Під час нічної ракетної атаки були пошкоджені мережі в Львівській області, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також були пошкодження в Дніпропетровській області, наразі всі споживачі заживлені", — додали у повідомленні.

Через російські обстріли також є нові пошкодження у мережах:

Донецької області;

Сумської області;

Харківської області;

Херсонської області.

Живлення відновлюють, якщо в тому чи іншому населеному пункті безпечно та за дозволу військовослужбовців.

Збільшення споживання

Зазначається, що 14 серпня споживчий максимум збільшився на 7% порівнюючи з показником на 13 серпня.

"Для енергосистеми 7 % збільшення максимуму споживання за добу — це необхідність швидко включити щонайменше 3 додаткові блоки на теплових електростанціях", — пояснили в "Укренерго".

Причиною такого зростання є початок робочого тижня, повернення спекотних днів та майже одночасне ввімкнення кондиціонерів по всій Україні.

"Таке стрімке зростання споживання сильно перевантажує енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", — наголосили у компанії.

Інфографіка: Укренерго

Імпорт електроенергії

Своєю чергою сьогодні, 15 серпня, імпортують електроенергію зі Словаччини, Польщі, Молдови протягом всієї доби. Максимальна потужність — до 1048 МВт. Експорту наразі немає.

Наразі два блоки на електростанціях, які взимку були атаковані ворогом, перебувають на аварійному ремонті.

"Загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена. Адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах — частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години", — написали у пресслужбі відомства.

Як допомогти енергосистемі країни

намагайтеся охолоджувати кімнату або приміщення не нижче 23˚С;

варто вимкнути ті електроприлади, які забирають багато енергії або ж користуватися ними по черзі;

намагайтеся користуватися електроприладами вранці або вночі;

не забувайте вимикати світло, коли йдете з приміщення.

Нагадаємо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.