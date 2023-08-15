Последствия обстрелов РФ: в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы Украины

Украинские энергетики. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Во Львовской области из-за ночной ракетной атаки российских оккупантов произошло повреждение в сетях облэнерго. В настоящее время энергетики возобновляют питание для потребителей.

Об этом пишет прессслужба Укрэнерго.

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Также во Львовской области 14 августа было зафиксировано техническое усложнение работы линии 330 кВ. Уже через девять минут электричество для потребителей было восстановлено полностью.

"Причина усложнения — нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии", — объяснили в компании.

Кроме того, в Киевской области из-за технических осложнений были проблемы в работе 2-х воздушных линий. Однако во время этого свет не выключался.

Сколько населенных пунктов обесточено из-за боевых действий

"Из-за боевых действий в общей сложности обесточенными остаются 404 населенных пункта. Во время ночной ракетной атаки были повреждены сети во Львовской области, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также были повреждения в Днепропетровской области, все потребители заживлены", — добавили в сообщении.

Из-за российских обстрелов также есть новые повреждения в сетях:

Донецкой области;

Сумской области;

Харьковской области;

Херсонской области.

Питание возобновляется, если в том или ином населенном пункте безопасно и при разрешении военнослужащих.

Увеличение потребления

Отмечается, что 14 августа потребительский максимум увеличился на 7% по сравнению с показателем на 13 августа.

"Для энергосистемы 7% увеличения максимума потребления в сутки — это необходимость быстро включить по меньшей мере 3 дополнительных блока на тепловых электростанциях", — объяснили в "Укрэнерго".

Причиной такого роста является начало рабочей недели, возвращение жарких дней и одновременно включение кондиционеров по всей Украине.

"Такой стремительный рост потребления сильно перегружает энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена", — подчеркнули в компании.

Инфографика: Укрэнерго

Импорт электроэнергии

В свою очередь сегодня, 15 августа, импортируют электроэнергию из Словакии, Польши, Молдовы на протяжении всех суток. Максимальная мощность — до 1 048 МВт. Экспорта пока нет.

В настоящее время два блока на электростанциях, которые зимой были атакованы врагом, находятся на аварийном ремонте.

"В общем, количество блоков электростанций в работе ограничено. Ведь продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, а также в плановых ремонтах — часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы", — написали в пресс-службе ведомства.

Как помочь энергосистеме страны

старайтесь охлаждать комнату или помещение не ниже 23˚С;

следует выключить те электроприборы, которые забирают много энергии или же пользоваться ими поочередно;

старайтесь пользоваться электроприборами утром или ночью;

не забывайте выключать свет, когда уходите из помещения.

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.