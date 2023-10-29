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Наступного року Україна припинить транзит газу РФ через свою територію, — глава "Нафтогазу"

29 жовтня 2023 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наступного року Україна припинить транзит газу РФ через свою територію, — глава "Нафтогазу"
Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Фото: naftogaz.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наступного року Україна припинить транзит російського газу через свою територію. Країна не буде продовжувати контракт після того, як термін його дії спливе наприкінці 2024 року.

Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати. Ми не будемо ініціювати продовження цього транзиту. Контракт завершиться — транзит зупиниться", — сказав Чернишов.

За його словами, наразі Україна продовжує транзит газу РФ до Європи своєю територією виключно з метою підтримки європейських колег.

"Абсолютно не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими. Особливо країни, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об’єму", — наголосив очільник "Нафтогазу".

Чернишов розповів, що Росія не виконує свої зобов’язання за цим контрактом у повному обсязі. Москва сплатила не більш як 70 відсотків від того, що повинна була.

Наразі глава "Нафтогазу" не бачить ознак того, що країни ЄС попросять Україну продовжити транзит.

Нагадаємо, в Україні у листопаді 2023 року тарифи на природний газ для населення залишаться на колишньому рівні. Однак цей холодний сезон може виявитися останнім з низькими цінами.

Також ми писали, що керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, чи вистачить запасів природного газу на період майбутнього опалювального сезону 2023-2024. Також оприлюднив план дій на випадок ризиків.

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