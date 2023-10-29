Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В следующем году Украина прекратит транзит газа РФ через свою территорию, — глава "Нафтогаза" arrow

В следующем году Украина прекратит транзит газа РФ через свою территорию, — глава "Нафтогаза"

29 октября 2023 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В следующем году Украина прекратит транзит газа РФ через свою территорию, — глава "Нафтогаза"
Глава "Нефтегаза" Алексей Чернышев. Фото: naftogaz.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В следующем году Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Страна не будет продлевать контракт после того, как срок его действия истечет в конце 2024 года.

Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью "Радио Свобода".

Читайте также:

Транзит российского газа

"Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не имеем намерений или инициативы его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — сказал Чернышов.

По его словам, Украина продолжает транзит газа РФ в Европу своей территорией исключительно с целью поддержки европейских коллег.

"Абсолютно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, которые не имеют выхода к морям. И на сегодня они нуждаются в этом объеме", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Чернышов рассказал, что Россия не выполняет свои обязательства по этому контракту в полном объеме. Москва оплатила не более 70 процентов от того, что должна была.

Сейчас глава "Нафтогаза" не видит признаков того, что страны ЕС попросят Украину продлить транзит.

Напомним, в Украине в ноябре 2023 года тарифы на газ для населения останутся на прежнем уровне. Однако этот холодный сезон может оказаться последним по низким ценам.

Также мы писали, что руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассказал, хватит ли запасов природного газа на период предстоящего отопительного сезона 2023-2024. Также обнародовал план действий на случай рисков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме