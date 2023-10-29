В следующем году Украина прекратит транзит газа РФ через свою территорию, — глава "Нафтогаза"

Глава "Нефтегаза" Алексей Чернышев. Фото: naftogaz.com

В следующем году Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Страна не будет продлевать контракт после того, как срок его действия истечет в конце 2024 года.

Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью "Радио Свобода".

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Транзит российского газа

"Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не имеем намерений или инициативы его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится", — сказал Чернышов.

По его словам, Украина продолжает транзит газа РФ в Европу своей территорией исключительно с целью поддержки европейских коллег.

"Абсолютно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, которые не имеют выхода к морям. И на сегодня они нуждаются в этом объеме", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Чернышов рассказал, что Россия не выполняет свои обязательства по этому контракту в полном объеме. Москва оплатила не более 70 процентов от того, что должна была.

Сейчас глава "Нафтогаза" не видит признаков того, что страны ЕС попросят Украину продлить транзит.

Напомним, в Украине в ноябре 2023 года тарифы на газ для населения останутся на прежнем уровне. Однако этот холодный сезон может оказаться последним по низким ценам.

Также мы писали, что руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассказал, хватит ли запасов природного газа на период предстоящего отопительного сезона 2023-2024. Также обнародовал план действий на случай рисков.