Національний банк вводить в обіг монету, присвячену визволенню Херсонщини
Національний банк України до річниці визволення Херсонщини вводить в обіг нову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні.
Про це повідомили в НБУ.
НБУ представив пам'ятну монету
Антонівський міст є однією з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливий об’єкту для регіону та країни в цілому.
"До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії. Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", — наголосив Голова НБУ Андрій Пишний.
Що відомо про дизайн монети
За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.
Проте її реверс — тематичний. Він містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.
Як і всі інші обігові монети України, монета "Антонівський міст" обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.
"Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет", — повідомили в НБУ.
Раніше ми повідомляли, що в Україні деякі старовинні монети, які досі можуть валятися в скарбничках або бути забутими в гаманцях, є насправді досить цінними. Прикладом такої монети є 25 копійок 1992 року, яку експерти оцінюють у суму до тисячі американських доларів.
Нагадуємо, що Національний банк України 27 жовтня, у День української мови та писемності, ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова".
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