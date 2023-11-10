Національний банк вводить в обіг монету, присвячену визволенню Херсонщини

Монета Антонівський міст. Фото: НБУ

Національний банк України до річниці визволення Херсонщини вводить в обіг нову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні.

Про це повідомили в НБУ.

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Антонівський міст є однією з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливий об’єкту для регіону та країни в цілому.

"До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії. Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на Перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", — наголосив Голова НБУ Андрій Пишний.

Пам'ятна монета "Антонівський міст". Фото: НБУ

Що відомо про дизайн монети

За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Проте її реверс — тематичний. Він містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.

Як і всі інші обігові монети України, монета "Антонівський міст" обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.

"Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет", — повідомили в НБУ.

Раніше ми повідомляли, що в Україні деякі старовинні монети, які досі можуть валятися в скарбничках або бути забутими в гаманцях, є насправді досить цінними. Прикладом такої монети є 25 копійок 1992 року, яку експерти оцінюють у суму до тисячі американських доларів.

Нагадуємо, що Національний банк України 27 жовтня, у День української мови та писемності, ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова".