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Национальный банк вводит в обращение монету, посвященную освобождению Херсона

10 ноября 2023 16:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Национальный банк вводит в обращение монету, посвященную освобождению Херсона
Монетный Антоновский мост. Фото: НБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Национальный банк Украины к годовщине освобождения Херсона вводит в обращение новую памятную монету "Антоновский мост". Она посвящена наиболее упоминавшемуся во время войны мосту в Украине.

Об этом сообщили в НБУ.

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Антоновский мост — одна из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важный объекту для региона и страны в целом.

"К годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов Национальный банк отчеканил монету, которая будет ежедневно находиться в обращении и символически будет напоминать об единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии. Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора взорвали уничтожив несколько его прогонов. И сейчас он стоит разрушен, но с непоколебимой решительностью ожидает Победу и послевоенное восстановление, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой и единой Украины. Верим, что вскоре так и будет", — подчеркнул Глава НБУ Андрей Пышный.

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Памятная монета "Антоновский мост". Фото: НБУ

Что известно о дизайне монеты

По своим характеристикам оборотная памятная монета "Антоновский мост" идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Однако ее реверс тематический. Он содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего лета, а также транспортные развязки на обоих концах моста.

Как и все другие оборотные монеты Украины, монета "Антоновский мост" обязательна к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

"Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет", — сообщили в НБУ.

Ранее мы сообщали, что в Украине некоторые старинные монеты , которые до сих пор могут валяться в копилках или быть забытыми в кошельках, действительно достаточно ценны. Пример такой монеты — 25 копеек 1992 года, которую эксперты оценивают в сумму до тысячи американских долларов.

Напомним, что Национальный банк Украины 27 октября, в День украинского языка и письменности, ввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык".

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