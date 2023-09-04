НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але є нюанс

Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. При цьому було врахувано безпекові аспекти.

Про це повідомило НАЗК.

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Суспільний інтерес до оприлюднення даних корупціонерів

З початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних Реєстру. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо.

Безпекові аспекти

Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

"Відкриті дані — це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій", — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Переглянути Реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення можна за посиланням.

Нагадаємо, з 6 вересня в Україні починає свою роботу Єдиний портал викривачів корупції. Громадяни зможуть отримати виплати, однак не понад 14 млн грн.

Раніше ми також розповідали, що до завершення 2023 року на платформі "Дія" буде додано ще 14 цифрових сервісів для запобігання корупції, серед яких електронне судочинство. При цьому в Мінцифри позначили шлях цифрового перетворення на наступні три роки.