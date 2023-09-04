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НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров, но есть нюанс

4 сентября 2023 18:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров, но есть нюанс
Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: НАПК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. При этом были учтены аспекты безопасности.

Об этом сообщило НАПК.

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Общественный интерес к обнародованию данных коррупционеров

С началом полномасштабного вторжения государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Вместе с тем, существует значительный общественный интерес к открытию данных Реестра. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок.

Безопасные аспекты

Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности. Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа в Реестр, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

"Открытые данные — это мощный инструмент добродетели, а значит антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций", — отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Посмотреть Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, можно по ссылке.

Напомним, с 6 сентября в Украине начинает свою работу Единый портал обличителей коррупции. Граждане смогут получить выплаты, однако не более 14 млн грн.

Ранее мы также рассказывали, что к завершению 2023 года на платформе "Действие" будут добавлены еще 14 цифровых сервисов для предотвращения коррупции, среди которых электронное судопроизводство. При этом в Минцифре обозначили путь цифрового преобразования на следующие три года.

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