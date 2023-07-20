НБУ ухвалив рішення про виведення з українського ринку "Сенс Банку"

"Сенс Банк". Фото: sensebank

Сьогодні, 20 липня, правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Воно звернулось до Кабінету міністрів з проханням націоналізації фінансової установи.

Про це повідомляє НБУ.

Читайте також:

Виведення з ринку "Сенс Банку"

"За інформацією АТ "СЕНС БАНК", власниками прямої істотної участі в Банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі — громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин Росії Андрій Косогов. Зазначені фізичні особи є остаточними ключовими учасниками в структурі власності АТ "СЕНС БАНК", — йдеться у повідомленні.

Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в акціонерному товаристві Фрідмана та Авена з Росією завдає значного репутаційного ризику, а також має суттєвий негативний вплив на діяльність банку.

Нагадаємо, в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Також ми писали, що у державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про запуск безкоштовної послуги, яка полегшить здійснення грошових переказів в Україну. Завдяки цьому за поповнення карток та за донати для армії не зніматимуть комісію.