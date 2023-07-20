НБУ принял решение о выводе с украинского рынка "Сенс Банка"

"Сенс Банк". Фото: sensebank

Сегодня, 20 июля, правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк". Оно обратилось в Кабинет министров с просьбой национализации финансового учреждения.

Об этом сообщает НБУ.

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Вывод с рынка "Сенс Банка"

"По информации АО "СЕНС БАНК", владельцами прямого существенного участия в Банке являются ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия — гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен, гражданин России Андрей Косогов. Указанные физические лица являются окончательными ключевыми участниками в структуре собственности АО "СЕНС БАНК", — говорится в сообщении.

Связанность владельцев опосредованного существенного участия в акционерном обществе Фридмана и Авена с Россией оказывает значительный репутационный риск, а также оказывает существенное негативное влияние на деятельность банка.

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Также мы писали, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.