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НБУ принял решение о выводе с украинского рынка "Сенс Банка"

20 июля 2023 18:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НБУ принял решение о выводе с украинского рынка "Сенс Банка"
"Сенс Банк". Фото: sensebank
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 июля, правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк". Оно обратилось в Кабинет министров с просьбой национализации финансового учреждения.

Об этом сообщает НБУ.

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"По информации АО "СЕНС БАНК", владельцами прямого существенного участия в Банке являются ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия — гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен, гражданин России Андрей Косогов. Указанные физические лица являются окончательными ключевыми участниками в структуре собственности АО "СЕНС БАНК", — говорится в сообщении.

Связанность владельцев опосредованного существенного участия в акционерном обществе Фридмана и Авена с Россией оказывает значительный репутационный риск, а также оказывает существенное негативное влияние на деятельность банка.

Напомним, в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Также мы писали, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.

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